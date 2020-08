Zwei Wochen nach der Explosion Wie geht es den Menschen in Beirut?

Mehr als 150 Tote, eine Stadt in Schutt und Asche. Sina-Maria Schweikle arbeitet vor Ort in Beirut. Im Interview erzählt sie, wie sie die Situation vor Ort erlebt - und was sie motiviert jetzt sogar noch mehr anzupacken.

150 Tote, ganze Wohnblöcke zerstört und ein Land im Ausnahmezustand. Die Explosion vom 4. August 2020 hat das Gesicht Beiruts verändert. Kurz nach 18 Uhr explodierten 2700 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen der libanesischen Hauptstadt. Die Explosionen verwüsteten weite Teile der Stadt. Zwei Wochen später ist in Beirut der Alltag noch lange nicht wieder eingekehrt.

Der gemeinnützige Münchner Verein Orienthelfer e.V., gegründet von Kabarettist Christian Springer, hat einen Sitz in Beirut. Orienthelfer-Mitglied Sina-Maria Schweikle muss zurzeit in einem Hotelzimmer arbeiten. Die Explosion hat auch das Büro der Hilfsorganisation zerstört. Trotzdem arbeiten die Helfer*innen weiter. Eine Feldküche für Bedürftige wurde organisiert, über 800 Mahlzeiten am Tag haben Freiwillige dort gekocht. Doch als wäre die Situation noch nicht schwierig genug, kommt jetzt cornabedingt ein neuer Lockdown hinzu.

Bayern 2: Frau Schweikle, wie muss man sich die Situation in Beirut im Moment vorstellen? Herrscht immer noch Ausnahmezustand in der Stadt?

Sina-Maria Schweikle: Es herrscht Ausnahmezustand. Die Wohnungen stehen leer, sind zerstört. Manche Leute leben auch in den Wohnungen ohne Fenster. Es liegt noch Schutt da, den haben aber viele freiwillige Helfer mittlerweile zum Teil aufgeräumt. Am Freitag wird ein neuer, zweiwöchiger Lockdown auf Beirut zukommen. Das heißt, wir sind gerade hier in einem großen Ausnahmezustand im Land.

Wegen Corona?

Wegen Corona, genau.

Wie ist es für Sie gerade im Moment auch seelisch, emotional nach dieser Explosion, inwieweit wirkt die noch nach?

Die wirkt schon noch sehr intensiv nach. Ich habe durch die Explosion auch meine Wohnung verloren, das Büro ist kaputt, da kann ich nicht mehr hin, deswegen: Es macht schon was mit einem. Aber auch als Antrieb, als Motivator, dass wir unsere Projekte weitermachen und auch die Menschen in Beirut so gut wie möglich helfen können.

Was ist ganz konkret in Beirut Ihr Ziel in den nächsten Wochen? Wo wollen Sie ansetzen?

Also wir haben mittlerweile so ein paar Projekte, über die wir sprechen, die gerade in der Planung sind. Die Feldküche musste aufgrund des Lockdowns leider abgezogen werden, wir versuchen da aber irgendwie zu schauen, ob wir weiterhelfen und die Familien unterstützen können, die darauf angewiesen sind, dass Mahlzeiten zu ihnen kommen. Wir sind dabei, ein Hotel zu restaurieren, in dem obdachlos gewordene Familien unterkommen können. Und dann sprechen wir wahrscheinlich noch über Feuerwehrfahrzeuge, Ambulanzen, die in den Libanon gebracht werden können, da dort auch ein großer Need momentan herrscht.

Sie sind ja als Orienthelfer schon lange im Land vor Ort. Sie kümmern sich sehr viel um syrische Flüchtlinge, die eben viel im Libanon stranden, viele auch in Zeltlagern, wie ist denn da im Moment die Situation?

Vor einer Woche war einer unserer Partner in den Zeltlagern und hat Lebensmittelpakete verteilt an die Familien dort. Da ist auch aufgrund der Wirtschaftskrise, aufgrund der Corona-Krise ein sehr großer Bedarf da und wie die Situation sich weiter entwickeln wird, muss man sehen. Die sind noch weiter im Libanon, die Geflohenen, und wir versuchen natürlich, sie so weit es geht und bestmöglich zu unterstützen mit Lebensmittelpaketen, Bildungsprojekten, und einfach nicht zu vergessen, dass es diese Menschen dort auch noch gibt, die unsere Hilfe brauchen.

Wie schauen diese Bildungsprojekte konkret aus?

Wir haben verschiedene Bildungsprojekte. Wir haben ein rollendes Klassenzimmer, das in die die Zeltlager fährt und dort unterrichtet. Es ist natürlich aufgrund der Corona-Krise ein bisschen eingeschränkt möglich, es wurde umgestellt auf Home-Schooling, über Hefte, die noch reingebracht wurden, wurde dann unterrichtet. Wir haben auch ein Bildungszentrum, das heißt BINA, das ist eine Handwerkerschule, wo auch Krankenschwestern ausgebildet werden, die Trainings bekommen, die wir dann vor kurzem auch mitgenommen haben während der Corona-Krise, um die Leute in den Zelten aufzuklären: Was ist überhaupt Corona? Wir haben ihnen noch Hygienematerial mitgegeben.

Was motiviert Sie, persönlich, dranzubleiben und weiterzumachen? Ich kann mir vorstellen, wenn man täglich mit Menschen konfrontiert ist, die wirklich ganz dringend Hilfe benötigen, und vielleicht auch nicht unbedingt Fortschritte sieht, was motiviert einen da?

Wenn man hingeht und sieht, wie die Menschen sich darüber freuen, dass sie gesehen werden und dass da jemand ist, der versucht, ihnen zu helfen, zu unterstützen, und zu sehen, dass es auch vorankommt: Wenn die Kinder mich auf Englisch begrüßen und ich auf schlechtem Arabisch antworte. Das sind einfach Dinge, die einen freuen: Man sieht, es geht voran, man kann da helfen, und man kann sich da einbringen und unterstützen.