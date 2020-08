Urlaub in Bayern An diesen drei Orten den Touristen-Massen entkommen

1. Mit dem Kobold durch die Klamm bei Garmisch

Gruselige Atmosphäre? Fehlanzeige! Dafür ein atemberaubenden Ausblick auf einen wilden Gebirgsbach mit türkisblauem Wasser und Bergpanorama. Die Leutascher Geisterklamm bei Mittenwald, bietet vor allem Familien mit Kindern einen tollen Ausflug. Viele kindgerecht gestaltete Stationen mit dem “Klammgeist” laden entlang des Wanderwegs immer wieder zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Ihren Namen hat sie von einer Jahrhunderte alten Sage - ein Klammgeist soll hier mit seinen Kobolden leben.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen gilt derzeit eine Einbahnregelung. Man kommt also nur von der österreichischen Seite aus in die Klamm. Der Wanderweg hat keine großen Höhenunterschiede und führt durch den Grenzwald zwischen Bayern und Tirol - es gibt sogar eine Stelle an man mit einem Bein in Bayern und mit dem anderen in Tirol stehen kann. Auslandsreise inklusive also!

Die Geisterklamm teilt sich in den neuen und den alten Klammsteig, auch “Wasserfallsteig” genannt. Während man beim neuen Klammsteig auf einem gesicherten Gitterweg an der Felswand entlang laufen und von oben auf die Leutascher Ache herabschauen kann, geht man beim Wasserfallsteig auf einem gesicherten Holzsteg zwischen Felsspalten direkt über dem Wasser. Der Eintritt für den neuen Klammsteig ist kostenlos, der alten Wasserfallsteig kostet für Erwachsene drei Euro, für Kinder ein Euro.

Alternative zu … Schlange stehen bei der beliebten Partnachklamm, Höllentalklamm bei Garmisch-Partenkirchen oder der Breitachklamm in Oberstdorf.

Wie kommt man hin?

Mit dem Auto: Über die A95 und B2 durch Garmisch-Partenkirchen, dann weiter die B2 folgen Richtung Mittenwald. Oder über die B11 vorbei am Walchensee. Nach Mittenwald abfahren und die Innsbrucker Straße zurück Richtung Stadt fahren. Nach der Isarbrücke geht links eine Bergstraße hoch nach Leutasch. Kurz über die Grenze nach Österreich liegt ein paar hundert Meter weiter links der Parkplatz Geisterklamm. Das Tagesticket dort kostet fünf Euro.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit dem Zug nach Mittenwald. Vom Bahnhof fährt fünf Mal am Tag der Bus 431 in Richtung Seefeld in Tirol und hält nach 10 Minuten direkt an der Geisterklamm.

Verweildauer: Es gibt verschiedene Rundwege: Den neuen Klamm-Weg durchläuft man in gut 1,5 Stunden.Durch die Einbahnregelung kommt man momentan nur von einem Weg aus hin. Will man noch runter zum alten Wasserfallsteig, muss man noch ungefähr eine Stunde dran hängen.

Touri-Dichte: Keine BeKLAMMung, keine Schlangen - man kann sogar kurz verweilen und die Aussicht genießen.

2. Abkühlung am Illerstrand im Allgäu

Der Illerstrand an der Iller-Erlebnisbrücke liegt im Allgäu zwischen Legau und Bad Grönenbach. Als Projekt des Wasserwerks LWE hat man hier einen gemütlichen Ort zum Sonnen, Picknicken, Entdecken und vor allem Abkühlen geschaffen. Der naturbelassene Kiesstrand lädt bei schönem Wetter zum Entspannen ein und lässt sich sehr gut mit einer Radltour verbinden. Für begeisterte Freizeitschwimmer ist die Iller allerdings nicht zu empfehlen - durch die starke Strömung muss man hier vorsichtig sein. Für ein Eintauchen bis zu den Knien ist sie aber ideal.

Wer eine extra Portion Abkühlung braucht kann den Natur-Kneippgang testen und im Storchengang durchs kalte Wasser stapfen. Für die Entdeckungslustigen gibt es dann noch eine Fischbeobachtungsstation und eine zwanzig Meter hohe Aussichtsplattform, die einen tollen Blick über den Fluss und die umliegende Landschaft bietet. Eine achtzig Meter lange Hängebrücke führt vom Ort Legau nach Bad Grönenbach.

Alternative zu ... Überfüllten Badeseen in der Region, wie zum Beispiel dem Alpsee oder Schwansee im Allgäuer Süden.

Wie kommt man hin?

Mit dem Radl: Am besten mit dem Fahrrad - das kann man dann auch mit einer schönen Radltour, zum Beispiel von Illerbeuren nach Legau, verbinden.

Mit dem Auto: Möglich über die A7, Ausfahrt Bad Grönenbach. Durch den Ort durch in Richtung Legau, jedoch kurz vor Legau in Haid rechts abbiegen. Oder über die A96, Ausfahrt Aitrach und weiter Richtung Illerbeuren. Die Straße führt dann weiter in Richtung Legau. Dort in der Ortmitte links abbiegen und Richtung Haid fahren.

Dann die Straße geradeaus folgen bis es nicht mehr weiter geht. Nach einem kurzen Waldstück liegt rechts ein kostenfreier Parkplatz. Vorn dort sind es 5 Minuten zu Fuß den Weg weiter zum Illerstrand.

Verweildauer? Bei gutem Wetter den ganzen Tag oder nur als kurzer Abstecher zum Feierabendbier am Wasser.

Touri-Dichte? Hier man kann auch eine große Picknickdecke mitnehmen - Platz ist genug!

3. Panoramablick über Berchtesgaden auf der Marxenhöhe

Ein kleiner Ort, aber mit einem der schönsten Ausblicke über ganz Berchtesgaden: die Marxenhöhe an der Kneifelspitze liegt versteckt zwischen Bäumen. Von dort hat man den besten Panorama-Blick vom Kehlstein bis zum Watzmann. Bis zum Winter 2019 hing hier auch noch eine Schaukel an einem der Bäume - der stürzte aber leider wegen zu viel Schnees ein. Aber trotzdem laden heute noch mehrere Bänke dazu ein, in die Ferne zu schauen.

Alternative zu ... Überlaufene Aussichtspunkten im Berchtesgadener Land wie dem Jenner oder dem Kehlsteinhaus.

Wie kommt man hin?

Mit dem Auto: Über die B20 nach Bischofswiesen, Abfahrt nach Anzenbach und dann weiter durch eine Waldstraße nach Maria Gern. In Maria Gern gibt es mehrere kleine, kostenlose Parkplätze rund um die Wallfahrtskirche.

Mit den den öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit dem Zug zum Bahnhof Berchtesgaden. Von dort fährt ein Bus fast jede Stunde in rund 20 Minuten nach Maria Gern und wieder zurück.

Hinter der Kirche startet die kleine Wanderung - die steile Straße hoch und dann den Schildern folgen. In 15 Minuten hat man den Panoramablick Marxenhöhe erreicht. Und wer danach nicht genug hat, kann den Rundweg zur Kneifelspitze dran hängen. Für eine längere Tageswanderung kann man auch in Bischofswiesen starten.

Verweildauer? Mit Wanderung mindestens eine Stunde.

Touri-Dichte? Sitzplätze auf den Bänken gibt es genug, so dass man auch mit Abstand das Panorama geniessen kann.