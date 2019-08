Ungewöhnlich heiraten Gipfel statt Glamour: Hochzeit auf der Zugspitze

Mittwochmorgen, 8 Uhr, an der Talstation der Zugspitz-Seilbahn. Ein Mann im dunklen Anzug und mit dickem Pilotenkoffer steigt in die Gondel. Man hätte ihn dort schon einmal für einen Sänger gehalten oder einen Geschäftsmann, erzählt er.

Aber Alexander Sligowski ist Standesbeamter. Er verheiratet Paare, eigentlich unten im Rathaus von Garmisch-Partenkirchen, aber einmal im Monat auch auf der Zugspitze – auf fast 3000 Metern Höhe.

"Spötter sagen immer, ich bin der höchste Beamte Deutschlands. Zwar nicht von der Bezahlung, aber vom Arbeitsplatz her." Alexander Sligowski, Standesbeamter

Seit mehr als 20 Jahren können sich Paare aus ganz Deutschland auf der Zugspitze trauen lassen. Gut für das Image der Gemeinde sollte das sein und gut für die Gastronomie am Berg. Wobei letzteres nicht so klappt – die meisten Paare bringen ihren eigenen Sekt mit und reservieren nicht in der Hütte.

Auch heute ist wieder ausgebucht, sechs Paare sind es jedes Mal.

"Manche kommen vom Skifahren, die ziehen ihre Skischuhe aus, stehen mit den Socken da, ziehen sich um und heiraten." Alexander Sligowski, Standesbeamter

Heidi und Werner aus Pöttmes in Schwaben kommen in festlicher Tracht. Zu Gast ist nur die dreijährige Tochter. Das Paar will die standesamtliche Trauung klein halten, in Gedenken an den verstorbenen Ziehvater, der die Zugspitze geliebt hat.

So exklusiv die Zuspitze als Trauungsort ist, scheint sie doch auch ein Gegenentwurf zu dem zu sein, was im Tal passiert. Ruhig und abgeschieden, ohne großen Trubel.

Hochzeiten werden immer mehr zum Event

Denn sonst wird es immer pompöser, stellt Fotografin Julia Müller fest. Sie ist seit mehr als 10 Jahren auf Hochzeiten im Einsatz und merkt beispielsweise, dass die Feiern mittlerweile immer häufiger das ganze Wochenende dauern, nicht nur einen Tag.

"Es wird immer größer, mehr zu einem Event." Julia Müller, Hochzeitsfotografin

Eine Rolle spielten dabei soziale Medien. Viele ließen sich auf "Instagram" oder "Pinterest" inspirieren und teilten dort wiederum ihre Erlebnisse. "Es wird überall vorgelebt, dass es außergewöhnlich und einzigartig sein muss und dann müssen das natürlich auch alle sehen", so die Hochzeitsfotografin.

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. designerstueck_ How cool are my brides?⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #coolbride #yeahlife #designerstück #hochzeit #braut #hochzeit2019 #engaged #braut2019 #bayern #münchen #wirheiraten #wedding #bohobride #intimatewedding #elopement #weddingmoments #lookslikefilm

Wenig Profi-Fotografen auf der Zugspitze

Eine professionelle Fotografin haben Heidi und Werner auf der Zugspitze gar nicht dabei. Alexander Sligowski fragt das Paar, ob er ein Bild von ihnen und dem Bergpanorama machen soll.

Der Standesbeamte hat schon mehr als 1000 Ehen geschlossen. Dabei führt er genau Statistik. Nur jedes vierte Paar bringe einen professionellen Fotografen mit.

Auch die Scheidungsrate sei niedrig. "Hier oben ist die Statistik gut, dass es hält", sagt Alexander Sligowski.