Schottischer Keltensport Frauen bei den Highland Games

Die Geschichte der Highland Games geht zurück in die Zeit der keltischen Könige in Schottland. Damals wurden sie ausgetragen, um den stärksten und schnellsten Mann zu finden, der dann in die Dienste des jeweiligen Königs gestellt wurde.

Heute sind die Wettkämpfe ein anerkannter Sport und aktuell eine der am schnellsten wachsenden Sportarten in Deutschland.

Immer mehr Frauen bei den Highland Games

Traditionell sind die Highland Games eine Männerveranstaltung. In den Disziplinen wie Baumstamm werfen, Steinstoßen und Tauziehen üben werden inzwischen immer mehr Frauen aktiv und stellen ihren Mut und ihr Können unter Beweis - und das nicht nur in Schottland, sondern auch in Bayern.

Diana Hiller ist Mitglied im ersten bayerischen Highland Games-Verein. Durch ihren Mann Wolfgang wurde sie auf die ausgefallene Sportart aufmerksam. Beide sind aktiv im Krafttraining, Wolfgang ist außerdem Mitbegründer des Bayerischen Highland Games-Verbands. So hat auch Diana ihre Begeisterung für diesen Sport entwickelt. Auch wenn es nicht immer einfach ist in der männerdominierten Highland Games-Welt, ist sie inzwischen leidenschaftliche "Highländerin" und möchte auch andere Frauen dazu ermutigen, sich in den Disziplinen auszuprobieren.

"Die Highland Games kann jeder machen. Also ich sag mal, es ist schon ein Männersport und die Männer sind überwiegend am Start. Natürlich, mit Frauenmannschaften gestaltet es sich immer schwer, aber das man als Frau das Gefühl hat, dass man nicht akzeptiert wird… nein, überhaupt nicht." Diana Hiller

Bei Frauen gelten andere Regeln

Für die Frauen gelten bei den Highland Games andere Regeln als für Männer – sie werfen zum Beispiel mit 30 Kilo schweren Baumstämmen. Männer müssen 60 Kilo schaffen. Doch eines gilt für alle: der Kilt. Der traditionelle schottische Faltenrock gehört zu Schottland wie der Whiskey. Klar, dass er auch bei den Highland Games nicht fehlen darf.

"Es gibt nichts ohne Kilt. Also Kilt ist Pflicht. Es gibt keine Highland Veranstaltung ohne Kilt." Wolfgang Hiller

Gemischte Teams gibt es bei den "Highländern" nur selten. Meist bilden Männer und Frauen eigene Mannschaften. Neben Kraft und Geschicklichkeit erfordern die Disziplinen auch Teamarbeit. Ein Wettkampf, der also beides vereint – Sportliches und Zwischenmenschliches.