Historisches Lernen Wie differenziert ist Geschichtsvermittlung in Deutschland?

Anfang Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 76. Mal. Für die Deutschen gilt der 8. Mai 1945 als das Ende, in Russland wird es am 9. Mai gefeiert. Und in Japan blickt man noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive auf dieses historische Ereignis, erklärt Johannes Meyer-Hamme, Professor für Theorie und Didaktik der Geschichte an der Universität Paderborn.

"In Japan ist der 8. Mai ein völliges 'Undatum'. Denn die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gehören natürlich auch zum zweiten Weltkrieg, aber die sind bekanntlich erst im September 1945 gefallen." Johannes Meyer-Hamme, Professor für Theorie und Didaktik der Geschichte, Universität Paderborn

Historisches Lernen: Neue Ansätze für plurale Gesellschaft nötig

Dieses Beispiel, das auf viele andere historische Ereignisse anwendbar ist, zeigt wie unterschiedlich Geschichte im internationalen Kontext ausgelegt werden kann. Es macht vor allem deutlich, dass in einem Einwanderungsland wie Deutschland, in dem viele Kulturen leben, auch neue Ansätze für historisches Lernen nötig sind.

Geschichte befindet sich ständig im Wandel

Dazu gilt es zunächst den Bestand zu überprüfen: Was wird in deutschen Schulbüchern an historischem Wissen vermittelt? Wie wird beispielweise das Fach Geschichte in der Schule unterrichtet oder welche historischen Perspektiven beleuchten Museen?

"Geschichte ist in Bewegung", sagt Professor Meyer-Hamme, der zusammen mit anderen Wissenschaftlern das gleichnamige Projekt initiiert hat. Es untersucht den Wandel der deutschen Erinnerungs- und Geschichtskultur:

"In einigen Bereichen ist das Projekt stark fokussiert auf Fragen gesellschaftlicher Veränderung durch Migration. Viele schwarze Deutsche, die seit Generationen hier leben und häufig Rassismus-Erfahrungen gemacht haben, bemängeln, dass ihre Geschichte im Unterricht oder der in der Geschichtskultur kaum thematisiert wird." Prof. Johannes Meyer-Hamme, Professor für Theorie und Didaktik der Geschichte, Universität Paderborn

Deutscher Kolonialismus kaum Thema in der Schule

Eine dieser Geschichten ist der Freiheitskampf gegen die spanische Besatzung im marokkanischen Rifgebirge im Jahr 1921, erzählt der Journalist und Autor Mohamed Amjahid, dessen Großvater zu den Kämpfern gehörte. Diese erste Revolution gegen den europäischen Kolonialismus kommt in hiesigen Geschichtsbüchern gar nicht oder nur am Rande vor. Der Kolonialismus überhaupt, insbesondere der deutsche werden kaum behandelt.

"Ich finde es total fatal. Wir müssen über deutschen Kolonialismus sprechen. Auch weil es Kontinuitäten gibt zu nationalsozialistischen Verbrechen, zwischen deutschem Kolonialismus und was nach 1933 passiert ist. Die NSDP ist da ja nicht vom Himmel gefallen, das ist ja historisch gewachsen. In diesem historischen Kontext vor und nach dem Nationalsozialismus müssen auch diese Verbrechen noch mal kontextualisiert werden." Mohamed Amjahid; Journalist und Schriftsteller

Straßen und Plätze tragen die Namen von Verbrechern

Vor allem die deutsche Besatzung und die damit verbundenen Verbrechen im heutigen Kamerun, in Togo, Namibia, Tansania, Burundi und Ruanda müssten aufgearbeitet werden. Ebenso wie der Genozid an Herero und Nama.

"Viele Menschen verstehen nicht, warum bestimmte Straßen zum Beispiel in Deutschland umbenannt werden sollten. Weil es natürlich auch ein Symbol der Nichtaufarbeitung der Kolonialzeit ist, wenn es rassistische Straßennamen gibt, die nach deutsche Kolonialbeamten benannt sind, die wirklich massenweise Menschen umgebracht haben." Mohamed Amjahid, Journalist und Schriftsteller

Allerdings rücke der Kolonialismus in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus, sagt Professor Meyer Hamme. Das sei eine Entwicklung, die unter anderem durch hier lebenden People of Colour wie Mohamed Amjahid angestoßen worden sei. Andere Themen in die Geschichtsbücher zu bringen, in welchen sich auch Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte wiederfinden, bedeute jedoch nicht die alten zu streichen, so der Professor.

Dass das Interesse junger Migranten für die deutsche Vergangenheit, vor allem die NS-Zeit, als Goldstandard der Integration von Politikern und Pädagogen gewertet wird, kann er nicht verstehen.

"Ich finde die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust ist für alle Menschen relevant, auch in der Frage, wie sich die Erinnerung daran verändert." Prof. Johannes Meyer-Hamme, Universität Paderborn

Neben der Perspektive zählt auch der Kontext

Neben der Perspektive sei aber auch der Kontext, in welchen ein historisches Thema gesetzt wird, wichtig, so Professor Meyer-Hamme:

"Man müsste den SchülerInnen aufzeigen, dass Geschichte in der Gegenwart verhandelt wird. Geschichte ist ja nicht das, `was früher war`. Das ist Vergangenheit. Geschichte ist die gegenwärtige Erzählung über Vergangenheit. Und diese Erzählungen unterscheiden sich massiv. Die Klassen sind ja völlig verschieden zusammengesetzt und die historischen Themen, für die sich die Schülerinnen interessieren, die sind je nach Zusammensetzung der Klasse auch völlig verschieden. Das heißt, wir bräuchten eine Kultur, in der die Lehrenden die Freiheit haben, selbständig Schwerpunkte zu setzen." Prof. Johannes Meyer-Hamme, Universität Paderborn