Ausstellung, Literatur und Musik Grenzenlose Vielfalt

Ausstellung "Geschenke und Rituale

Der in Taiwan geborene Künstler Lee Mingwei feiert das Schenken und das Empfangen von Zeit und Hingabe und öffnet mit seinen Installationen den Raum für Beteiligte. Es geht ihm unter anderem darum, dass Unbekannte miteinander ins Gespräch kommen.

In einem Raum der Villa Stuck sind unzählige bunte Nähfäden an der Wand angebracht. An einem Tisch sitzt eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die liebevoll Kleidungsstücke der Besucherinnen und Besucher verschönert oder flickt. Dabei kommen die beiden ins Gespräch, schenken sich Zeit und tauschen Geschichten aus.