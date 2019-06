Gender-Food Wie unser Geschlecht beeinflusst, was wir essen

Frau Gajek, was haben Sie denn heute gendertypisches gefrühstückt?

Esther Gajek: Das ist eine gute Frage. Ich habe etwas Süßes gefrühstückt. Jeden Morgen etwas Süßes, Getreide mit Obst. Mein Mann würde das zum Beispiel nie essen. Der isst Weißwurst. Also da bedienen wir alle Stereotypen, die man sich überhaupt nur denken kann.



Ich habe heute Morgen zum Beispiel Joghurt mit Banane und Leinsamen gegessen. Wäre das ein typisches Frauenfrühstück?

Ja, das geht vielleicht eher in die Tendenz von Frauen. Besonders die süße Komponente und das Obst. Das hat die Nationale Verzehrsstudie herausgebracht, die 2005 bis 2007 mit 20.000 Probandinnen durchgeführt wurde, mit dem Ergebnis, dass Frauen mehr Obst essen.

Was haben Sie genau untersucht?

Wir hatten drei Schwerpunkte: Das eine waren Produkte, die wir uns angeschaut haben, zum Beispiel die von Müsliherstellern, Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Schokoladenfiguren.

Die Nationale Verzehrsstudie II Zwischen November 2005 und Januar 2007 befragte das "Max Rubner-Institut" im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 20.000 Bürgerinnen und Bürger zwischen 14 und 80 Jahren zu ihrem Ernährungsverhalten. Der Studie zufolge sind 66 Prozent der Männer und 51 Prozent der Frauen übergewichtig, unterscheiden sich Männer und Frauen in ihrem Essverhalten und unterschätzen die meisten Menschen in Deutschland die Gefahren einseitiger Ernährung.

Dann ging es auch um Praktiken. Also wie Menschen handeln. Wie sprechen Männer zum Beispiel über den Rausch von Frauen. Und das dritte waren Medien. Da haben wir uns vor allem Zeitschriften angesehen. Welches Essen wird Männern empfohlen, welches Frauen. Wie werden Männer und Frauen dargestellt? Das waren so kleine Tiefenbohrungen, die wir gemacht haben.

Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Wir haben uns zum Beispiel einen Schokoladenhersteller angesehen. Dieser Schokoladenhersteller stellt Geschenke aus Schokolade her, die auf der Homepage beworben werden. Da gibt es für Männer zum Beispiel sehr viel, was mit Wettkampf zu tun hat, es geht um Schach, um Fußball und um Motorradfahren. Bei Frauen sind es sechs verschiedene High Heels, in Rosa, in Rot, in Weiß und so weiter. Bei Frauen bedient man hauptsächlich Schönheit und bei Männern hauptsächlich Wettkampf. Und wenn wir das dann noch korrelieren mit den Beschreibungen, die die Hersteller auf der Homepage machen, dann kommen sehr eindeutige Geschlechtszuschreibungen zustande.

Sie haben sich also damit befasst, wie die Hersteller die Produkte auf Männer und Frauen ausrichten.

Uns hat interessiert, wie die Hersteller gendern. Was dann tatsächlich gekauft wird, dass vielleicht auch eine Frau ein Motorrad aus Schokolade kauft und das einer Frau schenkt, das ist unbenommen. Das wäre wieder eine Praktik. Aber wir schauen uns die Produkte an und wie die Produkte beworben werden. Das ist natürlich leichter. Sie müssen denken, dass wir für so ein Seminar drei Monate Zeit haben und dann können wir nicht so ganz in die Tiefe gehen. Und wir nehmen Produkte, bei denen sich Geschlechtskonstruktionen, sehr stark konkretisieren. Aber die schauen wir uns dann genau an.







Cerealien als Blitze oder Herzen Rosa für Mädchen, blau für Jungs: Immer wieder führen gegenderte Produkte zu Protestaktionen im Netz, wie dem Hashtag #ichkaufdasnicht.

Es gibt regelmäßig Proteste in den Sozialen Medien und Hashtags wie #ichkaufdasnicht. Wenn es zum Beispiel Grill-Produkte für Frauen und Grill-Produkte für Männer gibt: Bei Frauen ist dann das schöne Grillgemüse drin und im Männer-Körbchen ist das dicke Fleisch. Wie ist das zu erklären? Kommt das wirklich so gut an?

Das bedient schon Stereotype und ein Stereotyp ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für eine unwissenschaftliche Einstellung. Es ist dieses Vorurteil, dass Frauen kein Fleisch essen und Männer kein Gemüse. Dem liegt aber immer ein Körnchen Wahrheit zugrunde. Und wenn wir uns anschauen, wie das korreliert mit der Nationalen Verzehrstudie, dann ist das einfach ein Faktum gewesen. Es ist jetzt schon einige Jahre her, fast 15 Jahre, aber trotzdem: Man hat dort belegt, dass Männer deutlich mehr Fleisch essen und Wurst und dass Frauen mehr Obst essen. Bei Gemüse war der Unterschied nicht so groß. Marketing orientiert sich an der Empirie. Wahrscheinlich sind das auch Erfahrungswerte, nach denen sich Unternehmen richten. Ich weiß nicht, welche Daten von den Supermärkten gesammelt werden, ob sie da einen Geschlechts-Bezug herstellen können. Das entspricht schon einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Einkaufs. Aber damit werden auch immer wieder Geschlechterrollen zementiert.

#ichkaufdasnicht Unter dem Hashtag #ichkaufdasnicht werden Bilder von Produkten, Werbeanzeigen oder Medien gesammelt, die sexistisch, rassistisch oder homophob sind. Den Hashtag ins Leben gerufen hat 2012 Anne Wizorek, die durch die Kampagne #aufschrei und die daraufhin ausgelöste Debatte über Feminismus bekannt geworden ist.

Sie sagen, da steckt ein Fünkchen Wahrheit drin. Aus dieser Studie geht beispielsweise hervor, dass Männer mehr Fleisch essen. Jetzt ist natürlich die Frage: Warum ist das so?

Hier ist die Frage: Ist das Huhn oder das Ei zuerst da gewesen? Bedient man damit ein Stereotyp? Und schafft man es damit auch, dass Männlichkeit qua Fleischverzehr konstruiert wird und der Salat als unmännlich gilt. "Salat macht weiche Eier", solche Sprüche gibt es ja. Wir haben festgestellt, dass es relativ viele solcher Vorstellungen gibt. Darüber waren wir selber etwas erstaunt. Wenn man sich das anschaut, sieht man, wie diese Geschlechtskonstruktionen doch überall auftreten. Und da hatten wir insgeheim doch gedacht, dass wir schon weiter seien, jedenfalls nicht so rückschrittlich. Und was uns besonders erstaunt hat, war, dass das schon bei Produkten für Kinder anfängt, also bei Joghurt zum Beispiel. Für Jungen ist da ein Feuerwehrmann mit entschlossenem Gesichtsausdruck drauf, der Leben rettet. Für Mädchen ist das gleiche Produkt rosa gefärbt, eine Prinzessin mit Einhorn ist zu sehen, die mit großem Augenaufschlag den Betrachter anschaut. Das Mädchen ist hübsch, der Junge kraftvoll, energetisch und rettet Leben. Diese Rollenzuschreibungen bei Kindern fanden wir schon erschreckend.

In die Zukunft blickend: Ist das ein Problem, dass wir vielleicht doch bald lösen könnten und wenn ja, wie?

In der Kulturwissenschaft sind wir dabei sehr genau hinzuschauen und das zu reflektieren. Die Prinzessin auf dem Joghurt für Mädchen, der Feuerwehrmann für Jungen – muss ich das bedienen? Als Eltern habe ich doch die Wahl. Und da wollen wir sensibilisieren, mit dem Seminar und den Vorträgen, die wir gehalten haben. Das ist unsere Aufgabe. Das würde ich jetzt noch nicht als Lösung bezeichnen, aber diese Sensibilität zu schaffen ist vielleicht der erste Schritt dazu.