Konflikt um E-Bikes Naturschützer wollen E-Bikes in den Alpen verbieten

Das Problem sei das Runterfahren, sagt Friedl Krönauer. Das erfordere Technik und Fahrpraxis. Krönauer ist Kreisvorsitzender beim Bund Naturschutz (BUND) in Bad Tölz. Fußgänger hielten sich meist an die Wege – und wenn nicht, seien die Schäden in dem Bereich nicht sehr groß.

Anders sei das bei Radfahrern, meint Friedl Krönauer: "Der Radfahrer, der möchte zu großen Absätzen ausweichen und sucht sich seine Ideallinie. Das führt dazu, dass der Weg breiter wird."

Tiefe Furchen im Waldboden durch E-Bikes

Friedl Krönauer vom Bund Naturschutz in Bad Tölz im Gespräch mit Sommernotizbuch-Reporterin Jana Heigl.

Heute haben die Wege häufig eine Breite von zwei Metern – noch vor ein paar Jahren waren sie teilweise nicht einmal halb so breit. Radfahrer weichen den engen Wegkurven aus, damit sie nicht abbremsen müssen und fahren stattdessen querfeldein.

Wenn sie aber doch bremsen müssen, kommt es auf die Technik an. Bremst man zu stark mit dem Hinterrad, wirkt es "wie ein Pflug", erklärt Friedl Krönauer. Viele E-Biker haben das technische Know-How nicht, diese schwierigen Abfahrten zu meistern. Das E-Mountainbike ist schwerer als normale Fahrräder und schiebt beim Bremsen zusätzlich an.

Die Folge: Tiefe Furchen im Waldboden, die vom Regen ausgespült werden, bis die Wurzeln frei liegen. Fahren weitere Radfahrer darüber, schadet das dem Baum. Zwar nicht sofort, aber wenn es immer wieder passiert. Deswegen fordert der BUND E-Bikes im Alpenraum zu verbieten.

E-Biker können auch Wildtiere stören

E-Bikes können außerdem für Wildtiere zum Problem werden. Mit dem E-Bike ist man grundsätzlich schneller unterwegs - da ist auch die Feierabendfahrt zum Sonnenuntergang auf den Gipfel drin. Fährt man allerdings erst bei Dämmerung wieder ins Tal hinunter, "kommt man voll in die Ruhephase der Wildtiere rein", erklärt Florian Bossert, Gebietsbetreuer im Mangfallgebirge. Ihm ist es wichtig, dass man die Alpen nicht als "Outdoor-Fitnesscenter" sieht. Viel eher müsse man sich bewusst machen, dass man sich im "Wohnzimmer der Wildtiere" befinde.

Diskussion um Lösungen hat begonnen

Wie also sollte man mit den vielen E-Mountainbikern in den bayerischen Alpen umgehen? Bossert ist gegen ein Verbot. Stattdessen entwickelt er aktuell neue Trails für Mountainbiker, die dann eine zeitliche Begrenzung bekommen sollen.

Beschädigte Baumwurzel auf einem Trail.

Außerdem will er ein festes Gebiet einrichten, das für Radfahrer gesperrt ist. Damit die Tiere einen Ort für sich haben, an dem sie niemand stört. Durch dieses neue Angebot könnten die Massen an E-Bikern besser gelenkt werden und die Wildtiere trotzdem geschützt werden, so Bossert.

BUND fordert Verbot – Biker wollen Wegpflege

Für bessere Wege setzt sich auch Heiko Mittelstädt von der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB) ein. Es gebe deutlich mehr E-Mountainbiker im Alpenvorland, bestätigt er den Eindruck der Naturschützer. Die Lösung könne jedoch nicht sein, ein Verbot für E-Bikes auszusprechen, wie das der BUND fordert. Stattdessen müssten sich die Mountainbiker gemeinsam in der Wegpflege engagieren.

Stellen, wo Mountainbiker häufig bremsen, weil sie etwa auf eine enge Kurve zufahren, "kann man entschärfen, indem man darauf schaut, dass der Weg an der Stelle trocken ist und wenig Geröll hat". Hier sieht er auch den Deutschen Alpenverein in der Pflicht, die Mountainbiker dabei zu unterstützen.