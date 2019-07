Klimaschutz Dienstreisen: Wie wichtig ist der Klimaschutz?

Viele Unternehmen wollen einen größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Sie versuchen dabei insbesondere bei Produktion und Logistik den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Außen vor ist aber in vielen Fällen das Thema „Dienstreisen“. Noch immer nehmen viele Arbeitnehmer ein motorenstarkes Auto oder das Flugzeug, wenn sie dienstlich unterwegs sind. Doch langsam fängt das Umdenken an.

Für Dienstreisen gibt es in vielen Firmen Regelungen. Doch die betreffen meist nur die Modalitäten der Abrechnung. Laut Johannes Auge, der für die Unternehmensberatung Baum insbesondere kleine und mittelgroße Betriebe berät, bleibt es deshalb den Angestellten oft selbst überlassen, ihre Fahrten zu organisieren. Bei der Entscheidung Flugzeug, Zug oder Auto spielt dabei nicht selten die Eitelkeit eine Rolle. Und so wird beim Dienstwagen eine große, prestigeträchtige Karosse gewählt und beim Fliegen am liebsten gleich die Business Class gebucht.

"Zu fliegen ist für manche Mitarbeiter ein Statussymbol." Johannes Auge, Unternehmensberatung Baum

Hauptsache billig

Oft ist Fliegen billger als Bahnfahren

In vielen Betrieben und Behörden steht aber der Preis im Vordergrund. So fordert etwa die bayerische Staatsregierung von den Mitarbeitern, bei den Dienstreisen das günstigste Transportmittel zu nehmen. Bei den derzeit niedrigen Flugpreisen kann beim Preisvergleich die klimafreundlichere Bahn sehr oft nicht mithalten.

Einige Unternehmen haben jedoch schon andere Ansätze. Das ergab jüngst eine Umfrage des Bayerischen Rundfunks unter mehreren größeren Arbeitgebern in Bayern. So verbietet der Versicherer Allianz Kurzstreckenflüge. Telefonica verlangt von den Mitarbeitern, auf der Strecke München-Berlin die Bahn zu nehmen.

CO2-Kompensation verändert Preisvergleich

Die Bahn: ein umweltfreundliches Verkehrsmittel

Es gibt sogar vereinzelt Firmen, die den durch Dienstreisen verursachten CO2-Ausstoß kompensieren sagt der Unternehmensberater. Das heißt, der Betrieb zahlt für das von Flügen und Autofahrten erzeugte Treibhausgas so viel Geld an Projekte, die mit Baumpflanzungen oder anderen Nachhaltigkeitsinitiativen dieselbe Menge CO2 wieder einsparen. Dadurch berechnen sich für die Transportmittel auf einmal ganz andere Preise. Mit der Einberechnung der CO2-Kompensation wird ein Flug damit viel teurer.

"Wenn die Kosten einer CO2-Kompensation im Preisvergleich berücksichtigt werden, können umweltfreundlichere Verkehrsmittel plötzlich billiger sein." Johannes Auge, Unternehmensberatung Baum

Aus den Unternehmen ist allerdings auch zu hören, dass viele Manager gerne die Bahn nehmen würden, wenn diese nur verlässlicher wäre.