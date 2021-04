Call in: Wenn die Schulden über den Kopf wachsen

Die Corona-Krise bringt viele Menschen in Deutschland auch in finanzielle Schwierigkeiten. Wer arbeitslos wird oder in Kurzarbeit geschickt wird, der muss auf einmal mit weniger auskommen als bisher. Die Kosten laufen aber meistens weiter. Und nicht jeder hat Reserven, die er angreifen kann. Was dann? Die Rechnungen nicht mehr aufmachen? Den Kopf in den Sand stecken? Einige tun genau das und laufen damit in die Überschuldung. Wie kann ich gegensteuern? Wo bekomme ich Hilfe? Wie gehe ich damit um, wenn ich das bei meinem Partner, meinem Kind oder bei Freunden bemerke? Haben Sie selbst schon mal die Notbremse ziehen müssen? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte, stellen Sie uns Ihre Fragen. Im Notizbuch ist heute der Schuldenberater Thomas Tillich zu Gast. Rufen Sie an unter der kostenfreien Nummer: 0800 246 246 9.