Rufen Sie an! Tipps für Garten und Balkon

Diese Woche sind ja noch die Eisheiligen (11.05. bis 15.05) , aber spätestens ab nächster Woche geht’s in vielen Gärten hoch her: Beete müssen vorbereitet und Gemüsepflänzchen gesetzt werden. Der Rasen hat's nach dem Winter auch nötig, vielleicht braucht er eine Frühjahrskur! Und die Balkongärtner*innen wollen ihre Blumenkästen bepflanzen, damit sie sich den Sommer über an der Blumenpracht erfreuen können.

Haben Sie Fragen, brauchen Sie Tipps, sollen wir Ihnen Tricks verraten?

Querbeet-Gartenexpertin Sabrina Nitsche beantwortet wieder Ihre Fragen am Notizbuch-Gartentelefon. Rufen Sie an und stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Garten.

Ab 10.00 Uhr, unter der Rufnummer 0800 / 246 246 9 (gebührenfrei).

Für den gärtnerischen "Notfall"

Auf den Internetseiten der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim finden Sie ausführliche Informationen rund um den Hausgarten. Für Tipps und Hilfestellung gibt es dort eigens die "grüne Nummer" der Gartenakademie: 0931 / 9801-147 (erreichbar Montag und Donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 16.00 Uhr). Oder eine Mail schreiben an: Bay.Gartenakademie@lwg.bayern.de.