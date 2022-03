Rufen Sie an! Tipps für Garten und Balkon

Raus ins Freie

Das vorgezogene Junggemüse will jetzt bald ins Freie. Und auch die Kübelpflanzen aus dem Winterlager hoffen, demnächst an die frische Luft zu dürfen. Gartenexpertin Sabrine Nitsche gibt in der Notizbuch-Gartensprechstunde wieder Tipps, damit Jungpflanzen und Co. nicht vom nächsten Nachtfrost dahingerafft werden.