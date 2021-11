Preisverleihung: "Alternativer Nobelpreis" 2021

Am 01. Dezember 2021 findet in Stockholm die Verleihung des Right Livelihood Award statt. Vier Preisträger*innen erhalten jeweils 100.000 Euro. Der alternative Nobelpreis rückt das ganz besondere Engagement einzelner Personen oder Projekte ins Rampenlicht.

Dieses Jahr erhalten folgende vier Preisträgerinnen und Preisträger den Right Livelihood Award:

Marthe Wandou aus Kamerun setzt sich seit 30 Jahren für die Rechte von Kindern, insbesondere von Mädchen im Norden Kameruns ein. Sie bekämpft sexualisierte Gewalt, fördert Bildungsangebote und bindet Gemeinden und Eltern in die Arbeit ein.

Wladimir Sliwjak ist Mitbegründer der russischen Umweltschutzorganisation Ecodefense, die versucht, den zivilen Widerstand gegen die Kohle- und Atomindustrie in Russland zu stärken.

In der indischen Organisation LIFE (Legal Initiative for Forest and Environment) arbeiten seit 15 Jahren indische Juristinnen und Juristen zusammen. Sie vertreten Gemeinden, die verhindern wollen, dass ihre Wälder abgeholzt werden. Vor Gericht treffen sie dabei oft auf mächtige Gegner: Großkonzerne oder Behörden, die mit aller Gewalt ihre kommerziellen Interessen durchboxen wollen.

Die indigene kanadische Aktivistin Freda Huson ist sogenannte Hereditary Chief des indigenen Volkes der Wet’suwet’en im Nordwesten Kanadas, in der Provinz British Columbia. Ihr Protest richtet sich gegen die umstrittene Coastal GasLink Pipeline, die durch das Gebiet der Wet’suwet’en führen soll. Sie sagt:

„Alle wollen immer nur Geld. Aber am Ende kann man dieses Geld nicht essen! Wir leben von unserem Land. Wir haben es satt, dass man uns hier solche Projekte aufzwingen will.“