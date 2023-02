Playlist Achim Bogdahn

Samstag, 25. Februar 2023

Power Plush

Nothing left to lose

Album: Coping Fantasies

Roller Derby

Always on my mind

Single

Belle & Sebastian

I don't know what you seee in me

Album: Late Developers

Dottie Anderson

Heavy Objects

Single

Dina Ögon

Bakom Glaset

Album: Oas

Elvis Costello & Burt Bacharach

Tears at the birthday party

Album: Painted Form Memotry

Whitney

For a while

Single

Yo La Tengo

Aselestine

Album: The Stupid World

Meg Baird

Will you follow me home

Album: Furling

Ian Fisher

How far

Album: Burnt Tongue

Wednesday

Chosen to deserve

Single

The Nude Party

Hard Times

Single

Frankie Cosmos

Abigail

Album: Inner World Peace

Samia

Honey

Album: Honey