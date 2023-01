Playlist Thomas Mehringer

Donnerstag, 26. Januar 2023

King Tuff

Bandits Of The Blue Sky

Album: Smalltown Stardust

The Arcs

A Man Will Do Wrong

Album: Electrophonic Chronic

Sam Smith feat. Koffee & Jessie Reyes

Gimme

Album: Gloria

Kimbra

Replay!

Album: A Reckoning

Fucked Up

One Day

Album: One Day

Complete Mountain Almanac

May

Album: Complete Mountain Almanac

Meg Baird

Star Hill Song

Album: Furling

Bob Dylan

Love Sick (Version 2)

Album: The Bootleg Series Vol. 17: Fragments – Time Out Of My Mind Sessions

Joe Henry

Kitchen Door

Album: All The Eye Can See

Phil Ranelin, Wendell Harrison, Adrian Younge & Ali Shaheed Muhammad

Running With The Tribe

Album: JID016