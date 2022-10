Playlist Ralf Summer

Montag, 24. Oktober 2022

Jonathan Richman & The Modern Lovers

Party In The Woods Tonight

Album: Back In Your Life

Junior Boys

Night Walk

Album: Waiting Game

Junior Boys

Like A Child

Album: So This Is Goodbye

Timber Timbre

Sugar Land

Single

Timber Timbre

Moment

Album: Sincerely, Future Pollution

Little Simz

Woman ft Cleo Sol

Album: Sometimes I Might Be Introvert

Sault

Angel

Album: 10

Chronixx

Never Give Up (Dub)

Album: Never Give Up (Maxi)

Lucretia Dalt

No Tiempo

Album: ¡Ay!

Jaydonclover

browneyes (feat. ZekeUltra)

Album: room service? volume one

Veronika Fischer

Schoenhauser

Album: hallo 22 - DDR Funk und Soul 1971-81 (Kompiliert von Max Herre & Dexter)

Bugge Wesseltoft & Henrik Schwarz

Duolism - One Two

Album: Duo II