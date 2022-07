Playlist Ralf Summer

Montag, 04. Juli 2022

Das Hobos

Night Train

Album: This Is The Place

David Sylvian & Ryuichi Sakamoto

World Citizen - I Won't Be Disappointed

Album: Sleepwalkers

Sufjan Stevens

Fourth of July (April Base Version)

Album: Fourth of July (Single)

Florist

Sci-Fi Silence

Album: Florist

Moor Mother

Golden Lady ft Melanie Charles

Album: Jazz Codes

Azu Tiwaline

Medium Time

Album: Vesta EP

Departamentul Zero

Safe Passage

Album: V.A. Future Nuggets: Sound Of The Unheard From Romania, Vol. 4

B. Fleischmann

Take The Red Pill

Album: Music for Shared Rooms

brendon moeller/ beat pharmacy/ echologist

Redridgeration

Album: Highly Concentraded EP

Rolf Trostel

Two Faces

Album: Silberland - Vol. 1: The Psychedelic Side Of Kosmische Musik (1972-1986)

Shed

KMA

Album: Towards East