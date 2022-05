Playlist Barbara Streidl

Mittwoch, 11. Mai 2022

Element of Crime

Kavallerie

Album: Psycho

Element of Crime

Tumbling Tumbleweed

Album: Die schönsten Rosen

Nirvana

Where did you sleep last night

Album: Unplugged in New York

Sophie Hunger

Walzer für Niemand

Album: Monday’s Ghost

Billie Eilish

Idontwannabeyouanymore

Album: Don't smile at me

Nina Simone

22nd century

Album: Tell it like it is - Rarities and unreleased

Jono McCleery

Moonlit Parade

Album: Moonlit Parade

Arcade Fire

Crown of Love

Album: Funeral

Elliott Smith

Waltz #2

Album: XO

Bright Eyes

We are Nowhere and it’s now

Album: I'm wide awake, it's morning

Azure Ray

29 Palms

Album: Remedy