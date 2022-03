Playlist Angie Portmann

Donnerstag, 24. März 2022

Destroyer

The States

Album: Labyrinthitis

Aldous Harding

Warm Chris

Album: Warm Chris

Aldous Harding

Tick Tock

Album: Warm Chris

Jarv Is

This is going to hurt

Album: OST - This is going to hurt

Cowboy Junkies

Marathon

Album: Songs of the Recollection

Get well soon

Mantra

Album: Amen

Susanna

Elevation

Album: Elevation

Placebo

Surrounded by spies

Album: Never let me go

Rema

Love

Album: Rave & Roses

Denzel Curry

Melt session #1 feat. Robert Glasper

Album: Melt my eyes see your future