Playlist Karl Bruckmaier

Samstag, 05. März 2022

John Carroll Kirby

Rain Maker (Single Edit)

Single

Atsuko Hatano & Midori Hirano

Water LADDER

Album: Water Ladder

Brian Eno & Jon Hassell

Delta Rain Dream

Album: Fourth World Vol. 1: Possible Musics

Jon Hassell & Farafina

Out Pours (Kongo) Blue (Prayer)

Album: Flash of the Spirit

Bill Callahan, Bonnie Prince Billy feat G. Xylouris

Rooftop Garden

Album: Blind Date Party

Maja S. Ratkje

Bergen B

Album: Vannstand

Kaisa Magnarsson & Marta Forsberg

You Could Also Say

Album: Kompositioner

Frode Haltli & Avant Folk feat. Helga Myhr

St. Morten

Single