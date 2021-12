Playlist Katja Engelhardt

Mittwoch, 01. Dezember 2021

Nation of Language

This Fractured mind

Album: A Way Forward

Sophia Blenda

Wie laut es war

Album: Single

Culk

Dichterin

Album: Zertreuen über euch

Arca, Planningtorock

Queer

Album: Single

Freddie Mercury

Time waits for no one

Album: Never Boring

Carmel

More, More, More

Album: The Drum is everything

Neneh Cherry, Blacksmith

I've gut you under my skin (Blacksmith Brixton Bass Mix)

Album: I've got you under my skin

Klaus Nomi

Simple Man

Album: Simple Man

Euroteuro

Franzi

Album: Volume II

Euroteuro

Fluss

Album: Volume II