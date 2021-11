Playlist Judith Schnaubelt

Samstag, 20. November 2021

Dr. John

Wade in the Water

Album: Dr. John plays Mac Rebennack - The Legendary Sessions, Vol. 1

Dr. John

Gumbo Ya Ya Gris-Gris

Album: Gris-Gris

Dr. John

Blow Wind Blow

Album: Dr. John's Gumbo

Dr. John

I Walk on Guilded Splinters

Album: Gris-Gris

Dr. John

Pots On Fiyo/ Filé Gumbo/Who I Got To Fall On If The Pot Get Heavy

Album: The Sun, Moon & Herbs

Dr. John

Right Place, wrong

Album: Time In The Right Place

Dr. John

Iko Iko

Album: Dr. John's Gumbo

The Meters

All I do everything

Album: Meters Jam

Jimmy Clanton

Just a Dream

Album: Just a Dream

Chuck Carb

Out On A Limb

Album: Out On A Limb

Dr. John

Marie Laveau

Album: N'Awlinz: Dis Dat Or D'Udda