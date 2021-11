Playlist Roderich Fabian

Dienstag, 09. November 2021

Parquet Courts

Walking at a Downtown Pace

Album: Sympathy for Life

King Gizzard & The Lizard Wizard

Interior People

Album: Butterfly 3000

Creedence Clearwater Revival

I put a Spell on you

Album: Creedence Clearwater Revival

Tori Amos

Devil's Bane

Album: Ocean to Ocean

Melanie Charles

Woman of the Ghetto

Album: Y'all don't (really) care about Black Women

Irreversible Entanglements

Open the Gates

Album: Open the Gates

Aquaserge

Un grand Sommeil noir

Album: Made to Measure Vol. 46: The Possibility of a new Work

The Pop Group X Dennis Bovell.MBE

We are Time

Album: Y in Dub

The Wirtschaftswunder

Analphabet

Album: Salmobray

Radiohead

Pyramid Song

Album: Kid A Mnesiac