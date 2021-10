Playlist Judith Schnaubelt

Samstag, 09. Oktober 2021

Suzanne Ciani

Morning Spring

Ernst Jandl, Martin Haselböck, Rudolf Josel

Wieder im Herbst und...

Album: Weltgebräuche

Eivind Aarset

Manta Ray

Album: Phantasmagoria or A Different Kind of Journey

Nils Petter Molvaer

Median

Album: Stitches

Nils Petter Molvaer

True Love Waits

Album: Stitches

Nils Petter Molvaer

Song Of Sand II/ Coastal Warning Mix by Rockers Hi-Fi

Album: Khmer - The Remixes

Kassa Overall feat. Roy Hargrove

La Casa Azul

Go Get Ice Cream and Listen to Jazz

Lucia Cadotsch feat. Otis Sandsjö & Petter Eldh

I Think It's Going to Rain Today

Album: Speak Low II

Ben LaMar Gay

Oh Great Be The Lake

Album: Open Arms To Open Us

Theo Croker feat. Kassa Overall

Where Will You Go

Album: BLK2LIFE // A FUTURE PAST