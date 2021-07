Playlist Thomas Mehringer

Donnerstag, 08. Juli 2021

Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen

2020 – das erotische Jahr

Album: Gschichterln aus dem Park Café

The Wallflowers

Who’s That Man Walking Round My Garden

Album: Exit Wounds

The Marble Man

Pusher Street

Album: Louisiana Leaf

The Goon Sax

The Chance

Album: Mirror II

Vince Staples

Law Of Averages

Album: Vince Staples

Vince Staples

Are You With That

Album: Vince Staples

Tkay Maidza

Eden

Album: Last Year Was Weird, Vol. 3

Tkay Maidza

Syrup

Album: Last Year Was Weird, Vol. 3

Rejjie Snow feat. Snoh Aalegra & Cam O’Bi

Mirrors

Album: Baw Baw Black Sheep

Half Waif

Take Away The Ache

Album: Mythopoetics

Half Waif

Sourdough

Album: Mythopoetics

Koreless

Shellshock

Album: Agor