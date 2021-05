Playlist Judith Schnaubelt

Samstag, 22. Mai 2021

Elkka

Burnt Orange

Album: Euphoric Melodies EP

Georgia Anne Muldrow

Yoself

Album: Vweto III

Georgia Anne Muldrow

Ayun Vegas

Album: Vweto III

Georgia Anne Muldrow

Unforgetable

Album: Vweto III

Georgia Anne Muldrow

Afro A.F.

Album: Vweto III

Dinner Party feat. Phoelix, Tank and the Bangas

From My Heart and my Soul

Album: Dinner Party - Desert

Jorga Smith/Shaybo

Bussdown

Album: Be Right Back

Jeff Parker feat. Ruby Parker

Soul Love

Album: Soul Love

Robert Glasper feat. H.E.R. and Meshell Ndegeocello

Better Than I Imagined

Album: Better Than I Imagined

Stan Getz & Joao Gilberto

Retrato Em Branco E Preto

Album: The Best of two Worlds

Marion Brown

Bismillahi 'Rrahmani 'Rrahim

Album: Impusle 60! -Music, Message and the Moment