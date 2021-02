Playlist Angie Portmann

Donnerstag, 11. Februar 2021

Django Django

Spirals

Album: Glowing in the dark

Slowthai

Feel away feat. James Blake & Mount Kimbie

Album: Tyron

Claud

Soft Spot

Album: Super Monster

Dominique Fils-Aimé

Home to me

Album: Three little words

Audio88 & Yassin

Ende in Sicht

Album: Todesliste

Sia

Hey boy feat. Burna Boy

Album: Music

Clap your hands say yeah

Went looking for trouble

Album: New fragility

Princess goes to the butterfly museum

Bombed out sites

Album: Thanks for coming

Mush

Hazmat Suits

Album: Lines redacted

3 Chairs

Midday Blues at Midnight feat. Bubz Fiddler, Amp Fiddler, Andrés & Norma Jean Bell

Album: 3 Chairs Collection 1997-2013