Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 26. November 2020

Martin Kohlstedt

NOX

Album: Flur

Juicy J

Load it up

Album: The Hustle continues

Kelly Finnigan

Santa’s watching you

Album: A Joyful Sound

Billie Joe Armstrong

Kids in America

Album: No Fun Mondays

Ducks on Drugs

Ich bin dein Schmerz

Album: Stabil Labil

Smashing Pumpkins

Wyttch

Album: CYR

GoGo Penguin

Atomised

Album: Live from Studio 2

DJ Hell

Out of Control

Album: House Music Box: Past, Present & No Future

HGich.T

Tanke

Album: Los Angeles

Monika Werkstatt

Ambient Session Day2

Album: Ambient Session

Lucia Cadotsch

I think it’s goimg to rain today

Album: Speak Low II

Roedelius

Jedenfalls

Album: Drauf und dran