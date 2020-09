Playlist Judith Schnaubelt

Montag, 07. September 2020

Robert Glasper feat. Shafiq Husayn

Lift Off

Album: Black Radio

Rober Glasper feat. Erykah Badu

Afro Blue

Album: Black Radio

Funkadelic

You And Your Folks, Me and my Folks

Album: Maggot Brain

Funkadelic

You And Your Folks/ Claude Young Jr Dub

Album: Funkadelic Reworked By Detroiters

Aquiles Navarro & Tcheser Holmes

Pueblo

Album: Heritage of the Invisible II

Berry Blacc & Angel Bat Dawid

George Floyd

Album: George Floyd

Robert Glasper feat. H.E.R. & Meshell Ndegeocello

Better Than I Imagined

Album: Better Than I Imagined

Sade

Lovers Rock

Album: Lovers Rock

Butcher Brown

Tidal Wave

Album: King Butch

Butcher Brown

King Butch

Album: King Butch

Bobby Oroza

Should I take you home

Album: Dear Sunny