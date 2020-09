Playlist Ralf Summer

Montag, 31. August 2020

Nick Cave & The Bad Seeds

Stranger Than Kindness

Album: Your Funeral, My Trial

Angel Olsen

(Summer Song)

Album: Whole New Mess

Bei Ru

Anahid

Single

Rogér Fakhr

Lady Rain

Album: V.A. Habibi Funk 014 Solidarity With Beirut

Sharhabil Ahmed

Aziza

Album: Habibi Funk 013 – The King Of Sudanese Jazz

Zito Mowa

That Guy Wa MoPedi

Album: The Kolour Of Water

Ant Orange

My Mouth Hurts

Album: You´re Super In Diagonal

Kelly Lee Owens

Arpeggi

Album: Inner Song

Bergsonist

Womankind´s Beauty ft Tonina

Album: Womankind´s Beauty ft Tonina

Shrimpnose

So Long For Now

Album: A Ghost From A Memory

Santpoort

Nothing Within Sight

Album: Loon Society EP

Bill Callahan

Expanding Dub

Album: Have Fun with God

Doe Bed

Folks

Album: Doubt