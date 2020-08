Playlist Helen Malich

Mittwoch, 19. August 2020

Snoop Dog

Batman & Robin

Album: Paid Tha Cost To Be Da Bo$$ / No Limit Top Dogg

Hefti, Neal

Batman Theme

Single

Lion Babe

Wonder Woman

Album: Wonder Woman

Sophie Hunger

Superman Woman

Album: Supermoon

Die Fantastischen Vier

Frühstück

Album: Lauschgift

Die Fantastischen Vier

Nur in Deinem Kopf

Album: Lauschgift

The Mamas And The Papas

Fantastic Four

Album: Jack Of Diamons

The New Pornographers

Challengers

Album: Challengers

Ghostface Killah featuring Raekwon and Cappadonna

Daytona 500

Album: Ironman

Kendrick Lamar

Black Panther

Album: Black Panther (Music From And Inspired by)

Kendrick Lamar & SZA

All The Stars

Album: Black Panther (Music From And Inspired by)

Rejjie Snow feat. MF Doom & Cam O'bi

Cookie Chips

Album: R5

Moop Mama

Kill die Zeit

Album: Mutterkomplex

MINE & Edgar Wasser

Supermänsch

Album: Unter meinem Bett 3

Laurie Anderson

O Superman

Album: Big science