Playlist Thomas Meinecke

Freitag, 21. August 2020

Haji

I Tried to Tell You Something Through this Fucking Phone

Album: Déadence à personne EP

Dijit feat. Ali Talibab & SD

We're The Dead

Album: Hyperattention

Dijit feat. Karimaann

Bad K

Album: Hyperattention

Lee Gamble

Naja

Album: Exhaust EP

Yves Tumor

Folie Imposée

Album: Heaven to a Tortured Mind

Moses Sumney

Conveyor

Album: Grae

Moses Sumney

Two Dogs

Album: Grae

Arthur Russell

Just Regular People

Album: Iowa Dream

Arca

Nonbinary

Album: KiCk i

Arca

Afterwards

Album: KiCk i

Arca

Le Chiqui

Album: KiCk i

Rosalia

Bagdad

Album: El mal querer

Spontaneous Overthrow

Why Did You Leave Me

Album: All About Money