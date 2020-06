Playlist Barbara Streidl

Sonntag, 21. Juni 2020

Basia Bulat: No Control

Album: Are you in love?

Basia Bulat: Tall, tall shadow

Album: Tall, tall shadow

Scott Matthew: Walk on by

Album: Unlearned

Scott Matthew: Ornament

Album: Ardorned

2Raumwohnung: Ich bin die Bass Drum, Jan Oberlaender Remix Short Version

Album: 20 Jahre 2Raumwohnung

2Raumwohnung: 2 von Millionen von Sternen

Album: Kommt zusammen

Dota feat. Franceso Wilking: Ein sogenannter schöner Tod

Album: Kaléko

Dota: Hoch oben

Album: Wo soll ich suchen

Bon Iver: PDLIF

Album: Single

Bon Iver: For Emma

Album: For Emma, forever ago

Soko: Are you a magician?

Album: Single

Soko: Treat your woman right

Album: I thought I was an alien

Phoebe Bridgers: Kyoto

Album: Single

Phoebe Bridgers: Motion Sickness

Album: Single