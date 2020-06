Playlist Ralf Summer

Donnerstag, 04. Juni 2020

Hinds

Just Like Kids (Miau)

Album: The Prettiest Curse

Muzz

Bad Feeling

Album: Muzz

Westerman

The Line

Album: Your Hero Is Not Dead

Sonic Boom

Tawkin Tekno

Album: All Things Being Equal

Friends of Gas

Blaiberg

Album: Kein Wetter

LA Priest

What Moves

Album: Gene

Run The Jewels

Pulling The Pin (Ft. Mavis Staples and Josh Homme)

Album: RTJ4

Flip

Fridays Live At Home

Album: Experiences

Trickfinger

Brise

Album: She Smiles Because She Pushes The Button

Jockstrap

The City

Album: Wicked City EP

Bruno Major

Old Soul

Album: To Let A Good Thing Die

Rolling Blackout Coastal Fever

Cameo

Album: Sideways to New Italy

J. S. Ondara

Ballad Of Nana Doline

Album: Folk´n´Roll Vol. 1 – Tales of Isolation