Playlist Thomas Meinecke

Freitag, 26. Juni 2020

Jeff Parker: Build a Nest

Album: Suite for Max Brown

International Anthem

Jeff Parker: Gnarciss / Lydian etc

Album: Suite for Max Brown

International Anthem

Jeff Parker: Max Brown

Album: Suite for Max Brown

International Anthem

Matana Roberts: Fit to be Tied / Her Mighty Waters Run / All Things Beautiful / In the Fold / Raise Yourself Up

Album: Coin Coin Chapter Four: Memphis

Constellation

Art Ensemble of Chicago: Tnoona

Album: Fanfare for the Warriors

Atlantic

Jeff Parker: Executive Life

Album: The New Breed

International Anthem

James Blood Ulmer: Are You Glad to Be in America

Album: Are You Glad to Be in America

Rough Trade