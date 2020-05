Playlist Judith Schnaubelt

Sonntag, 10. Mai 2020

Soela feat. Module

Prologue

Album: Genuine Silk

Soela feat. Module

Lullaby

Album: Genuine Silk

Brittany Howard

Stay high

Album: Jaime

The Colours That Rise

Hyper Lace

Album: Grey Doubt

The Colours That Rise feat. Yazmin Lacey

Atmosphere

Album: Grey Doubt

Moses Sumney

Jill Jack

Album: Græ

The Architect feat. Reverie

Run

Album: Une plage sur la lune

Popkulous & Emmanuelle

Flores No Mar

Single

Popkulous With Short Stories

Royale Gold

Album: Drawn In Basic

Tenniscoats & Yumbo

Shiroimono

Album: Minna Miteru - A Compilation of Japanese Indie Music

Ytamo

Marcos

Album: Minna Miteru

Go Hirano

Windy Shores

Album: Minna Miteru

Jiro Imai

Ame ga futte kitanda, yoru mo furune

Album: Minna Miteru

Yuko Ikema

Time Tonight

Album: Minna Miteru

Spirit Fest

The Snow Falls On Everyone

Album: Mirage Mirage

Pole

Überfahrt

Album: Pole 123