Playlist Judith Schnaubelt

Montag, 04. Mai 2020

Rone

Lucid Dream

Album: Room with a View

Tom Misch feat. De La Soul

It Runs Through Me

Album: Geography

Marcos Valle

Que Que Tem

Album: Contrasts

Walter Wanderley

Summer Samba

Album: Rain Forest

Marcos Valle

Ele e Ela

Album: Marcos Valle

Jay-Z

Thank You

Album: The Blueprint 3

Freedom Express

Get Down

Album: Freedom Express

Kaytranada feat. Karriem Riggins

Bus Ride

Album: 99.9%

Tom Misch feat. Yussef Dayes

What kind of music

Album: What Kinda Music

Moritz von Oswald Trio

5

Album: Sounding Lines

Tony Allen

Celebrate

Album: Secret Agent

Psyco on da Bus feat. Tony Allen

Push your mind

Album: Psyco on da Bus