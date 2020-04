Playlist Ralf Summer

Montag, 27. April 2020

Muzz

Bad Feeling

Album: Muzz

Slut

For The Soul There Is No Hospital (Console Remix)

Single

Angela

Killer Dub (by Angela Aux & Sam Irl)

Single

Sepalot Quartet

Feel Her Again

Album: NowNext

Earthling

Nefisa ft. Geoff Barrow

Album: Radar

Chris Keys & Quelle Chris

Living happy ft. Joseph Chilliams, Cavalier

Album: Innocent Country 2

Maassai

Sit & Spin

Album: Con$Trct!ON - EP

Khruangbin

Time (You And I)

Album: Mordechai

Alps 2 & Harry No

I Could Be Wrong

Album: Chip Chip EP

K-Lone

Honey

Album: Cape Cira

Soela

Prologue (feat. Module One)

Album: Genuine Silk

George Faith

Midnight Hour/Yaya

Album: To Be A Lover

Charlie Megira

Avenging Wolf 2

Album: The Abtomatic Miesterzinger Mambo Chic