Playlist Helen Malich

Mittwoch, 22. April 2020

Shabazz Palaces

Chocolate Souffle

Album: The Don of Diamond Dreams

Console

Of Time

Album: Herself

Atta Boy

Walden Pond

Single

Husten

Bad Karma Boy

Single

Olli Schulz

Theme Kommissar Ärmchen

Album: Unter Deinem Bett

Thao & The Get Down Stay Down

Temple

Single

Sting

Savety Dance – By Jimmy Fallon & The Roots With First Responders

Single

Men At Work

Don’t Stand So Close To Me – By Jimmy Fallon & The Roots

Single

The Police

Walking On The Moon

Album: Regatta De Blanc

M. Ward ft. Lucinda Williams

Oh Lonesome Me

Album: Hold Time

Das Paradies & Albrecht Schrader

Wenn’s Draußen Grün Wird

Single

The Whitest Boy Alive

Courage

Album: Rules

The Whitest Boy Alive

Serious

Single

Ela Minus

They Told Us It Was Hard They Were Wrong

Single

Attwenger

Gedscho

Single