Playlist Ralf Summer

Montag, 13. April 2020

Bryce Hackford

Harbor

Safe (Exits)

Laura Marling

Strange Girl

Album: Song For Our Daughter

Chromatics

Burning Bridges

Album: Faded Now

Chromatics

The Runner

Album: Faded Now

Inwards

Skateboarding

Album: Bright Serpent

Pinty

E's

Album: Midnight Moods EP

A Tribe Called Quest

Rhythm (Devoted to the Art of Moving Butts)

Album: People´s Instinctive Travels & The Paths Of Rhythm

Shabazz Palaces

A Mess, The Booth Soaks In Palacian Musk, Palaceer In Vintage LRG, Yes Pure NS, Uppowndet Watermelon Lips Beat

Album: Shabazz Palaces

Les Millionnaires

Dahoam (Rastafahndung Dub Rmx by Phonoboy)

Single

Sheila Rickards

Jamaican Fruit Of African Roots

Album: Jamaican Fruit Of African Roots EP

Andrea

SKYLN

Album: Ritorno

M. Ward

Heaven's Nail and Hammer

Album: Migration Songs



Tanger

Tommy Be Good

Album: It Is The Time

