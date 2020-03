Playlist Ralf Summer

Montag, 23. März 2020

Kenny Rogers & The First Edition: Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)

Album: Soundtrack Big Lebowski

DAF / Deutsch-Amerikanische Freundschaft: Als Wärs Das Letzte Mal

Album: Das Ist DAF / Alles Ist Gut

Charlie Megira: Tomorrow´s Gone

Album: Tomorrow´s Gone

Sessa: Grandeza

Album: Grandeza

Leonie Singt: I´ll Be Your Mirror

Album: Horizont

Philip Bradatsch: Flüsse

Album: Jesus von Haidhausen

Jay Electronica: A.P.I.D.T.A.

Album: A Written Testimony

Khruangbin & Leon Bridges: Midnight

Album: Texas Sun EP

Barzo & Un Rojo Reggae Band: Electrified

Single

Kevin Morby: I Was On Time

Album: Gift Horse Single

Inga: Bei Meiner Zahnärztin

Martin Kohlstedt: THIPHY (Peter Broderick Reimagining)

Single

Etapp Kyle: Eden

Album: Nolove EP