Playlist Ralf Summer

Donnerstag, 05. März 2020

Nadia Reid: Oh Canada

Album: Out Of My Province

Spacebomb

U.S. Girls: Born To Lose

Album: Heavy Light

4AD

Stephen Malkmus: Shadowbanned

Album: Traditional Techniques

Domino

Cornershop: St Marie Under Canon

Album: England Is A Garden

Ample Play

Michelle David & The Gospel Session: Myshel

Album: The Gospel Session Vol. 4

MDGS Records

The Saxophones: New Taboo

Album: Eternity Bay

Full Time Hobby

Anna Calvi: Don’t Beat The Girl out of My Boy (feat. Courtney Barnett) (Hunted Version)

Album: Hunted

Domino

Cinematic Orchestra: The Workers of Art (Photay Remix)

Album: To Believe Remixes

Ninja Tune

Pantha Du Prince: Pius In Tacet

Album: Conference Du Trees

BMG Rights Management

Bell Towers: Juicy Blend

Album: Junior Mix

Public Possession

Saroos: Cord Burn Pt . 2 & 3

Album: OLU

Alien Transistor

Swamp Dogg: Sleeping Without You Is a Dragg ft Justin Vernon

Album: Sorry You Couln´t Make It

Joyful Noise

Jimi Tenor: Theme Sax

Album: NY, HEL. BARCO

Bureau B