Playlist Ralf Summer

Montag, 17. Februar 2020

The Faint: Let The Poison Spill From Your Throat

Album: Danse Macabre

Saddle Creek

Sabres Of Paradise: Wilmot Edit

Album: Wilmot

Warp

Primal Scream: Loaded

Album: Screamadelica

Creation

Nicola Cruz: Cumbia Del Olvido

Album: Prender El Alma

ZZK Records

Against All Logic: Fantasy

Album: 2017-2019

Other People

Moses Boyd: Shades Of You (feat. Poppy Ajudha)

Album: Dark Matter

Exodus

Tribez. Ft AG, El da Sensei & Pawz One: Fire (Instrumental)

Album: Paragon EP

Beat Art Department

Das Hobos: Treehouse

Album: Random Home

Schamoni

Crumb: Fall Down

Album: V.A. Rough Trade Counter Culture 19

Rough Trade

Jockstrap: Acid

Album: Single

Warp

Douglas Dare: The Joy In Sarah's Eyes

Album: Milkteeth

Erased Tapes

Beverly Glenn-Copeland: Heaven In Your Heart

Album: Primal Prayer

ORG Music

King Krule: Bleak Beak

Album: Bleak Beak EP

True Panther Sounds / Matador