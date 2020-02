Playlist Noe Noack

Samstag, 15. Februar 2020

Torres: Dressing America

Album: Silver Tongue

Merge

Torres: Good Grief

Album: Silver Tongue

Merge

Wire: Cactused

Album: Mind Hive

Pink Flag

Wire: Off The Beach

Album: Mind Hive

Pink Flag

Wire: Hung

Album: Mind Hive

Pink Flag

Gil Scott-Heron/Makaya McCraven: I’m New Here

Album: We’re New Again-A Reimaginning by Makaya McCraven

XL-Recordings

Gil Scott-Heron/Makaya McCraven: New York Is Killing me

Album: We’re New Again-A Reimaginning by Makaya McCraven

XL-Recordings

Emma-Jean Thackray: Too Shy

Album: Single

International Anthem Recording

Mim Suleiman: Si Bure

Album:

Running Back

Max Romeo: Heaven

Album: Words From The Brave

Baco Records

Nat King Cole: Unvorgettable

Album: Smile

METRSL