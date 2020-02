Playlist Karl Bruckmaier

Samstag, 01. Februar 2020

Perrey & Kingsley: Strangers in the Night

Album: „The Essential…“

Vanguard

Squarepusher: Oberlove

Album: „Be Up a Hello“

WARP

Holy Fuck: Moment

Album: „Deleter“

HolyF

Holy Fuck ft Alexis Taylor: Luxe

Album: „Deleter“

HolyF

Nicolas Godin ft. Alexis Taylor: Catch Yourself Falling

Album: „Concrete and Glass“

Because Music

Nicolas Godin: What Makes Me Think About You

Album: „Concrete and Glass“

Because Music

Deserta: Monica

Album: „Black Aura My Sun“

Felte Records

Dirty Projectors: Cool Your Heart

Album: „ Sing the Melody“

Domino

Stein Urheim: Free to Go

Album: „Downhill Uplift“

Hubro

Ornette Coleman: Sleep Talking

Album: „Sound Grammar“

Sound Grammar