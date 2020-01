Playlist Ralf Summer

Montag, 20. Januar 2020

Khruangbin & Leon Bridges: C-Side

Album: Texas Sun EP

Dead Oceans

Arlo Parks: Sophie

Album: Sophie EP

Beatnik Creative

Roísín Murphy: Pensiero Stupendo

Album: Mi Senti EP

The Vinyl Factory

Ramzi: Trancehall

Album: Multiquest-Niveau 1: Camouflé

Fat Records

EDMX: Viscount

Album: World Phaser

Queen Nanny Records

Pet Shop Boys: Being Boring

Album: Behaviour

Parlophone

Algiers: Can The Sub_Bass Speak

Single

Matador Digital

Burial: Subtemple

Album: Tunes 2011-2019

Hyperdub

Rone: Human

Album: Room With A View

Infiné

Swans: Love Will Tear Us Apart (Red Version)

Album: Love Will Tear Us Apart EP

Product Inc.

Rush: Subdivisions

Album: Signals

Phonogram