Playlist Noe Noack

Sonntag, 22. Dezember 2019

King Princess: Homegirl

Album: Cheap Queen

Columbia

Die Heiterkeit: Was passiert ist

Album: Was passiert ist

Buback

Carla dal Forno: So Much Better

Album: Look Up Sharp

Kallista Records

Aldous Harding: The Barrel

Album: Designer

4AD

Lizzo: Juice

Album: Cuz I Love You

Atlantic

Little Simz: Offence

Album: Grey Area

AGE 101 Music

Koffee: Rapture

Album: Rapture E.P.

Columbia

Spice: Cool it

Album: Captured

Spice Official Entertainment

Equiknoxx: Brooklyn

Album: Eternal Children

Equiknoxx Music

DJ Shadow feat. De La Soul: Rocket Fuel

Album: Our Pathetic Age

Mass Appeal Rec.

Daphni feat. Paradise: Sizzling

Album: Sizzling E.P.

JIAOLONG

Slowthai: Doorman

Album: Nothing Great About Britain

Method Records

Tymotica: Galaxies Of Dust (Schlachthofbronx Remix)

Album: Schranz 04/Ruffhouse4

Ruffhouse

Mike Patton&Jean-Claude Vannier: On Top Of The World

Album: Corpse Flower

Ipecac

The Düsseldorf Düsterboys: Messwein

Album: Nenn mich Musik

Staatsakt

Iggy Pop: James Bond

Album: Free

Caroline Int.