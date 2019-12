Playlist Roderich Fabian

Dienstag, 10. Dezember 2019

Lapsley: My Love Was Like The Rain

Album: Three Elements EP

XL

M. Ward: Migration of Souls

Single

ANTI

Poco: Keep on tryin’

Album: Head over Heels

ABC

Jamhed: Marble Slides

Album: Gelée Royale

Treibender Teppich

Khruangbin & Leon Bridges: Texas Sun

Single

Dead Oceans

Michael Kiwanuka: Cold Little Heart

Album: Love & Hate

Polydor

St. Vincent: Slow Disco

Album: Messeduction

Loma Vista

Deena Abdelwahed: Insaniyti

Album: Dhakar EP

InFiné

Le Motel: Tewahedo

Album: Transiro EP

Maloka

Yann Tiersen: Comptine d’un autre été

Album: Portrait

Mute

Joonas Haavisto: Emigrantvisa

Album: Offshore

Membrane Media

Yvon: Schokoladenbrunnen

Album: Im Kreis der Liebe

Asexy

Kat Koan: Lullabye

Single

Shutter