Playlist Michael Bartle

Samstag, 09. November 2019

Caetano Veloso: Help

Album: Joia

Philips

Tim Maia: Where I My Other Half

Album: The Existential Soul O Tim Maia

Luaka Bop

Michael Kiwnauka: Solid Ground

Album: Kiwanuka

Polydor

Otis Redding: My Girl

Album: The Dock Of The Bay

Atlantic

Ebo Taylor: My Love And Music

Album: My Love And Music

MRB LP

Manu Dibango: Electric Africa

Album: Electric Africa

Polydor

Matata: Wanna Do My Thing

Album: Matata

Stateside

DJ Koze: Magical Boy

Album: Amygdala

Pampa

Frank Ocean: Novacane

Album: Nostalgia, Ultra

The Soft Boys: Insanely Jealous Of You

Album: Underwater moonlight

Matador

Kate Tempest: Keep Moving, Don’t Move

Album: The Book Of Traps And Lessons

Caroline