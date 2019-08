Playlist Ralf Summer

Montag, 12. August 2019

Edward Artemyev: Stalker Meditation

Album: Solaris, The Mirror, Stalker

Torso Kino

Aphex Twin: Rhubarb (1994) Disc 1 (also known as #3)

Album: Selected Ambient Works Vol 2

Warp

Bon Iver: Yi

Album: I,i

Jagjaguwar

Claro Intelecto: Sniffer Dogs

Album: Forgotten Wasteland EP

Delsin

Kollektiv Turmstrasse: Ribbon Reef

Album: Ribbon Reef EP

Musik Gewinnt Freunde

Fat Freddy´s Drop: Ten Feet Tall (LoYoTo Remix)

Album: Best Seven Remixes By LoYoTo, Winnie & Somow

Best Seven Records

Four Tet: Dreamer

Single

Text Records

Florence & The Machine: You Got The Love (Jamie XX Rework)

Album: You Got The Love (Maxi)

floxx

Low: Fly (King Britt Fhloston Paradigm Remix)

Single

Sub Pop

Stefanie Schrank: Spooky Action

Album: Unter der Haut eine überhitzte Fabrik

Staatsakt

Bon Iver: Faith

Album: I,i

Jagjaguwar

Nikita von Tiraspol: Am Grund der Hölle ist jede Tat ein Wunder

Album: Was Lucifer more beautiful than Adonis?

Noorden

Sleater-Kinney: I Wanna Be Your Joey Ramone (Live)

Album: Live in Paris

SubPop

Torso Kino